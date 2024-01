A alcunha cómica que Mike Tindall deu ao príncipe William

One pint Willy, é esta a alcunha que Mike Tindall, marido da prima de William, dá ao príncipe de Gales. De onde surge a inspiração? Para quem não conhece o calão inglês, pint significa, geralmente, uma cerveja, bebida que, segundo o ex-jogador de râguebi, o príncipe não consegue consumir muito. "É conhecido por mim como One Pint Willy porque ele não é o melhor dos bebedores", confessa no podcast Seven: Rob Burrow.

Mike e Zara Tindall Foto: Getty Images

Não é desconhecida a aproximação entre os Tindalls e a família do príncipe e da princesa de Gales. Num recente episódio do podcast The Good, The Bad & The Rugby, apresentado por Mike Tindall, juntaram-se a princesa Anne, William e Kate, onde demonstraram, mais uma vez, a afinidade entre as famílias.

O ex-jogador de râguebi partilhou um pouco sobre a personalidade da princesa de gales, afirmando, "Não vou dizer que és super competitiva", ao qual Kate respondeu: "Não sou nada competitiva", afirmação que obteve, entre risos, a resposta, "eu vi-a a jogar beer pong!".