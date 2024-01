Paula Abdul processa produtor de American Idol por assédio sexual

Nos últimos dias, têm circulado notícias de que a dançarina e coreógrafa acusou o ex-colega de assédio sexual. Paula Abdul, 61, apresentou, na última semana de dezembro, um processo ao Tribunal Supremo de Los Angeles, alegando que Nigel Lythgoe, 74, a agrediu sexualmente em duas ocasiões, quando ambos trabalhavam nos programas televisivos American Idol e no So You Think You Can Dance, ambos dedicados a talentos.

O processo foi apresentado sob o abrigo do Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act, que permite a instauração de processos civis por agressão sexual, mesmo que o prazo de prescrição tenha expirado. Abdul nomeia não só Lythgoe como arguido, como também as produtoras 19 Entertainment Inc., Fremantle Media North America Inc., American Idol Productions Inc. e Dance Nation Productions Inc.



o primeiro incidente terá ocorrido no início dos anos 2000, quando ambos trabalhavam no American Idol. Aqui, Abdul afirma que ao entrar num elevador, "Lythgoe empurrou-a contra a parede, depois agarrou-lhe nos órgãos genitais e nos seios e começou a enfiar a língua pela garganta abaixo". A coreógrafa refere ainda, segundo o documento, que a razão por não ter feito queixa foi "por medo de que Lythgoe a despedisse do American Idol".

Em relação à segunda agressão, esta terá ocorrido em 2015, quando Abdul era jurada do So You Think You Can Dance. No processo, a dançarina afirma que, durante um jantar na casa de Lythgoe, ao qual a cantora compareceu "acreditando que se tratava de um convite profissional", Lythgoe alegadamente "forçou-se a ficar em cima de Abdul enquanto ela estava sentada no seu sofá e tentou beijá-la enquanto insistia que os dois dariam um excelente 'power couple'".



Lythgoe respondeu às alegações: "Dizer que estou chocado e triste com as alegações feitas contra mim por Paula Abdul é um eufemismo triste. Por mais de duas décadas, Paula e eu interagimos como amigos e colegas queridos".