Vincent Cassel declara-se à mulher, 30 anos mais nova, no dia do seu aniversário

O romance entre a modelo franco-marroquina e o ator francês começou em 2018, e já deu frutos: além de terem casado, tiveram uma filha, Amazonie Cassel, que tem agora dois anos e que raramente é vista.No dia do 25º aniversário da sua mulher, 5 de abril, o ator, que tem 55, declarou-se mais uma vez à mulher: "Hoje é o aniversário da minha mulher, do meu amor, da minha vida, da minha rainha, da minha parceira no crime, do meu amor, da minha mulher, Tina", escreveu. "Eu te amo até às estrelas e até à lua".O casal passa grande parte do seu tempo entre França e o Brasil, e as fotografias que ambos publicam mostram uma cumplicidade única entre os dois, o que não foi excepção na imagem escolhida pelo ator para partilhar.