Rapper Nelly "ataca" Madonna e sofre irónicas consequências

Nelly, cujo nome verdadeiro é Cornell Iral Haynes Jr, está na boca de tudo e de todos depois de publicar um vídeo de um homem a receber sexo oral de uma mulher no Instagram, na terça-passada. E embora as duas pessoas não tenham sido identificadas, os internautas estão convencidos de que se trata do próprio rapper e que os problemas que este está ter devem-se ao seu próprio comportamento.

Depois do clip de 45 segundos ser removido, Nelly recorreu aos meios de comunicação para explicar a situação: "peço sinceramente desculpa à jovem e à sua família. É publicidade que ela/eles não desejam. Isto é um vídeo antigo que era privado e que nunca deveria ter saído o público", disse ao site de gossip TMZ.

Mesmo com uma desculpa pública, os fãs não perdoam e trouxeram de volta antigas "lutas" do cantor com outros artistas, nomeadamente com Madonna. No final de janeiro, a estrela pop publicou uma série de fotografias em lingerie no Instagram, que o rapper comentou da seguinte forma: "Algumas coisas deviam simplesmente continuar privadas." Comentário no mínimo interessante tendo em conta o habitual conteúdo dos videoclips do músico, que inclui frequentemente mulheres em lingerie. Será o karma em ação? Os internautas acreditam que sim, e até se parecem divertir com isso. "Ele disse à Madonna para se tapar quando o deveria ter feito", escreveu um utilizador no Twitter.