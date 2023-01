Tom Brady criticado por fotografias "polémicas" com o filho

Fotografia de Tom Brady com o filho Benjamim. Foto: @tombrady

League), o ex-marido de Gisele Bundchen deu um beijinho na boca ao filho mais velho Jack, na altura com 11 anos.

Há muito que se lhe diga sobre a forma como os pais educam os filhos ou como estes demonstram mais ou menos abertamente carinho e amor , e no mundo das redes sociais, as críticas podem chegar dos lugares mais inesperados. A vítima mais recente é Tom Brady O jogador de futebol americano, que se divorciou recentemente da modelo Gisele Bündchen, partilhou uma série de fotografias com o filho Benjamim, de 13 anos, no Instagram, e os comentários não tardaram a chegar. Numa das imagens vemos dois pares de pernas numa espreguiçadeira junto à piscina, que se supõe serem de Benjamim e Brady, com a descrição "amo este rapaz". A segunda mostra o quarterback a dar umao filho na zona da nuca enquanto este ri de olhos fechados para a câmara.No entanto, e a provar que a forma como os homens manifestam as suas emoções continua a dividir a sociedade, as reações às imagens incluiram críticas e estranheza. "Se ele tivesse cinco anos eu até entendia, mas isto é só", comentou um utilizador do Twitter. "A única coisa estranha aqui é o facto de estarem aa situação e a transformá-la em algo mais. Vocês são sinistros", lê-se noutro comentário. "Isto é normal?!. Não vejo nada de errado", escreveu ainda outro indivíduo.Recorde-se que não é a primeira vez que Tom Brady está sob escrutínio do público no que toca a atos de afeto. No terceiro episódio do documentário Tom vs Time (2018), no qual se retrata a vida do jogador "fora de época" da NFL (National Football