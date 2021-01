Fka Twigs fala sobre os abusos de Shia LeBeouf (e sobre o bullying dos fãs)

Na última segunda-feira, 25, a cantora e dançarina foi uma das convidadas do podcast de Louis Theroux, jornalista e realizador de documentários, no qual falou de Shia LaBeouf, com quem namorou em 2019, e de Robert Pattinson, de quem esteve noiva em 2016.

Fka Twigs, cujo nome verdadeiro é Tahliah Debrett Barnett, processou o ator e ex-namorado Shia LeBeouf em dezembro de 2020, detalhando uma série de alegados abusos e episódios de violência doméstica. Durante a entrevista, acrescentou mais pormenores sobre as situações de perigo que viveu e as inevitáveis consequências emocionais. A cantora explicou que um dos momentos de viragem foi um episódio violento no carro, que já descreveu, como reportou o The New York Times em dezembro passado.

LaBeouf, ao volante, terá ameaçado que provocaria um acidente caso Twigs não dissesse que o amava. Seguiu-se uma tentativa de estrangulamento em público, numa bomba de gasolina, sem que ninguém à volta reagisse para a ajudar. " Foi um ponto baixo porque senti que nunca ninguém acreditaria em mim," recorda. A cantora acrescenta ainda que ligou para uma linha de apoio à violência doméstica e que a reacção do outro lado foi muito séria: "Ela disse ‘Bem, pelo que me está a dizer parece-me que não está num sítio seguro. O abusador sabe onde está? A quem já falou disto?’ Senti que alguém estava a levar aquilo tão a sério e a querer que eu fosse para um local seguro e isso foi um enorme abanão para mim."

Fka Twigs viveu relação de abuso com Shia LaBeouf, Foto: Getty Images / 2018

A cantora conseguiu lentamente sair da relação e começou um longo processo de reconstrução emocional. A ação judicial contra Shia LaBeouf cita este e outros momentos da relação que começou em 2018. O ator emitiu um comunicado em que admite algumas alegações, mas desacreditou outras. "Não tenho desculpas para o meu alcoolismo ou agressão. Tenho sido abusivo para comigo próprio e para todos à minha volta durante anos," escreveu.

Na mesma conversa, a cantora falou ainda dos insultos raciais que recebeu durante a sua relação com o ator Robert Pattinson. "Foi mesmo, mesmo horrível (…) Ela era uma espécie de príncipe encantando branco e penso que [os fãs] achavam que ele deveria estar com alguém branco e loiro e não comigo. Naquela altura, qualquer coisa que eu fazia as pessoas encontravam imagens de macacos e comparavam," conta. " Lembro-me que a situação teve um efeito de dismorfia em mim, durante cerca de seis meses a um ano, e de todas as vezes que via imagens e fotografias minhas, pensava: ‘Meu Deus, eu sou mesmo parecida com um macaco e as pessoas vão dizer isso mesmo. Por isso, preciso de tentar esconder este problema que tenho.’ Agora sei que tudo aquilo era completamente ridículo. Mas na essência é bullying e claro que te afeta psicologicamente. É muito triste."

Fka Twigs foi alvo de comentários racistas e bullying quando namorou com Robert Pattinson. Foto: Getty Images

Apesar da cantora assegurar que já ultrapassou toda essa fase e que se sente confiante e bonita, partilhou ainda que tem passado os últimos tempos a recuperar da relação com Shia LaBeouf. "É difícil porque não é algo que me defina, mas passou a ser uma parte importante de quem sou."