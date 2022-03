Quem era Álvaro Caneças, adorado ex-marido de Lili Caneças

A notícia da morte de Álvaro Caneças foi confirmada na madrugada de ontem, 17 de março, por, a primeira mulher do empresário de 88 anos. Álvaro teve dois filhos com Lili,, de 55 anos, e, de 53 anos. O casal separou-se ao fim de vinte anos de matrimónio, sendo que este voltou a encontrar o amor, desta vez com, que faleceu em março de 2019 vítima de cancro prolongado, com apenas 66 anos. Estiveram juntos durante mais de três décadas.No Instagram, a família do empresário chora a sua morte. "Foi aqui, na Taverna do Embuçado do João Ferreira Rosa, que o meu ex-marido Álvaro Caneças me pediu em casamento no ano de 1965. Era igual ao Marcello Mastroianni, parecia saído dum filme do neo-realismo italiano , o casamento durou 17 anos e a maior felicidade foi o nascimento dos meus filhos, João e Rita. Hoje partiu, de madrugada. Sinto muito por vós meus filhos… que descanse em paz! Não vou fazer mais nenhum comentário sobre este assunto, Álvaro Caneças 1933-2022", escreveu Lili.Rita também recorreu às redes sociais com uma última homenagem ao pai, onde propõe um brinde à sua memória e o descreve como o melhor progenitor do mundo, ao mesmo tempo que se mostra "muito grata", avançou o site VIP.