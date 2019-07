Príncipe Harry deseja ter uma família pequena

Meghan Markle e o príncipe Harry foram pais do pequeno Archie Harrison Mountbatten-Windsor no passado dia 6 de maio. O recém nascido foi apresentado à imprensa e ao mundo dois dias depois, tendo sido batizado no início deste mês. Pouco tempo após de ter sido pai pela primeira vez, o duque de Sussex fez uma revelação acerca dos planos futuros que tem para a sua família.

Foi no âmbito da realização de uma edição especial da Vogue britânica, a do mês de setembro, que conta com a duquesa de Sussex como editora convidada, que o príncipe fez estas declarações. Numa conversa com a primatologista Jane Goodall, o príncipe Harry falou acerca da sua preocupação com o ambiente, nomeadamente acerca da diminuição dos recursos naturais do planeta. Refere ainda que, agora que é pai, a sua perceção acerca do assunto mudou. "Eu vejo isto de uma maneira muito diferente agora, sem dúvida. Mas sempre quis tentar garantir isso [a preservação do ambiente], mesmo antes de ter um filho e de esperar ter filhos…", revelou na publicação. Quando Goodall retorquiu: "Não muitos!", o príncipe acrescentou: "No máximo dois!". O diálogo continua e o príncipe acrescenta ainda: "Sempre pensei que este lugar [a terra] é emprestado. E certamente, tão inteligentes quanto todos nós somos, ou tão evoluídos como todos nós deveríamos ser, temos que ser capazes de deixar algo melhor para a próxima geração."

Pelo visto, Harry e Meghan terão menos filhos que o seu irmão, o príncipe William e Kate Middleton que já contam com três crianças, o príncipe George, de 6 anos, a princesa Charlotte, de 4 anos, e o príncipe Louis, de 1.