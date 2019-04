De Louis a George, as fotografias oficiais do 1 º aniversário dos filhos de Kate e William

Na véspera de comemorar o aniversário do seu terceiro filho que completa hoje um ano, os duques de Cambridge divulgaram três novas fotografias do bebé tiradas pela mãe, Kate Middleton, no início deste mês na casa da família em Norfolk, seguindo a tradição real.

Ao contrário do irmão, o príncipe George não foi fotografado pela mãe. As suas fotos em celebração ao 1º aniversário foram tiradas em julho de 2014 enquanto a família visitava a exibição Sensational Butterflies no Museu de História Natural em Londres. Já as fotos oficiais da princesa Charlotte foram, tal como as de Louis, tiradas por Kate em sua casa enquanto a filha brincava em casa e no jardim, em 2016.

Na página oficial dos duques @KensingtonRoyal, o post foi publicado com a legenda: "O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de partilhar três novas fotografias do príncipe Louis antes de seu primeiro aniversário amanhã ". A publicação já soma mais de 1 milhão de gostos.

Louis Arthur Charles é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico e nasceu dois dias depois da bisavó Isabel II, que completou 93 anos no último domingo. Irmão de George de 5 anos e Charlotte de 3, o bebé deixará em breve de ser o bisneto mais novo da rainha com a chegada do primeiro filho de Harry e Meghan Markle.