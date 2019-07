Meghan Markle aparece de surpresa com o filho Archie

Após o tão aguardado batizado do pequeno Archie Harrison Mountbatten-Windsor, uma cerimónia privada sem a presença da imprensa no dia 6 de julho em Windsor, a duquesa de Sussex fez uma aparição pública não oficial com o bebé real. Na última quarta-feira, 10 de julho, Meghan Markle levou apoiou o marido, o príncipe Harry, durante um jogo de polo no Billingbear Polo Club, em Berkshire, Inglaterra.

Kate Middleton também lá esteve com os filhos George, Charlotte e Louis para aplaudir o príncipe William, já que o jogo fez parte da iniciativa King Power Royal Charity Polo Day, cujo objetivo é arrecadar fundos para quinze instituições de solidariedade que os príncipes apoiam.