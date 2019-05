As novas e adoráveis fotografias da princesa Charlotte

Não é segredo que Kate Middleton gosta de fotografar os três filhos – George, Charlotte e Louis – afinal, ainda no mês passado captou três novas imagens do príncipe Louis no seu primeiro aniversário. Hoje, 2, para celebrar os quatro anos da filha, a duquesa partilhou no Instagram oficial dos duques de Cambridge três novos retratos da princesa Charlotte, tirados no mês passado no Palácio de Kensington.

Duas das imagens são do mesmo dia, com a princesa a usar um casaco cinzento em caxemira sentada numa cerca e a brincar com um narciso. Na terceira foto, Charlotte usa um vestido azul com flores e sorri sentada na relva.

O comentário de topo das fotos é da casa irmã dos duques de Sussex com uma mensagem que deixa para trás qualquer rumor de desentendimento entre os dois casais. "Parabéns Charlote! [um emoji de um bolo de aniversário e de um balão] Muito amor, H e M xo".