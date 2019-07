O batizado de Archie, filho de Harry e Meghan

Com dois meses de idade, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, foi batizado. A cerimónia privada e sem a presença da imprensa aconteceu este sábado, dia 6 de julho, no Castelo de Windsor, onde os duques de Sussex se casaram. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, presidiu a celebração no rito anglicano. Também foi Welby quem celebrou o casamento real.

Sétimo na linha de sucessão à coroa britânica, Archie não contou com a presença da bisavó, a rainha Isabel II – ano passado a monarca também não compareceu ao batizado do seu outro bisneto, o príncipe Louis. Participaram da formalidade o príncipe Carlos e Camila, Duquesa da Cornualha, o príncipe William e Kate Middleton, a mãe de Meghan, Doria Ragland, além de amigos próximos, num total de 25 pessoas presentes. "Os padrinhos, de acordo com seu desejo, permanecerão em segredo", informou o Palácio de Buckingham.

A roupa escolhida para o pequeno Archie manteve a tradição da família real. Ele usou o, de fina linhaforrado de cetim branco, feito pela primeira vez em 1841 para o batizado da filha mais velha da rainha. O vestido original foi posteriormente usado para todos os batismos reais, incluindo o da rainha Isabel II, filhos e netos. A fim de preservar o original, a rainha contratoupara fazer uma réplica à mão do tradicional robe., foi o primeiro membro da família real a usá-lo no seu batismo na capela privada no Castelo de Windsor, a 19 de abril de 2008.