Príncipe Harry e Meghan Markle apresentam o filho

Após o anúncio do nascimento do primeiro filho do príncipe Harry e Meghan Markle , os duques de Sussex apresentam o oitavo bisneto da. "É mágico, é incrível. Eu tenho os dois melhores rapazes do mundo, então eu estou muito feliz", falou uma sorridente duquesa.

Meghan Markle também contou como está o bebé. "Ele tem o temperamento mais doce. Ele é muito calmo. Tem sido um sonho, então tem sido dois dias especiais."

Durante a conferência de imprensa concedida logo após o nascimento do filho, Harry já havia adiantado que iria a público esta quarta-feira, dia 8 de maio, para anunciar o nome da criança e também partilhar fotografias do bebé, contudo ainda não se sabe o nome do bebé Sussex.