O retrato nunca antes visto da princesa Diana, tirado há 34 anos

Diversos ícones da cultura pop tiveram a honra de serem imortalizados pelo fotógrafo David Bailey, como Kate Moss ou Andy Warhol, e Lady Di não foi exceção. Antes escondido, o retrato a preto e branco da princesa de Gales está agora à vista de todos os curiosos como parte da exposição Life Trough a Royal Lens, que decorre até o fim de outubro no Palácio Kensingnton, em Londres.

Ola Ruiz-Aguillo e Nelson Garcia com o retrato da princesa Diana, tirado pelo fotógrafo David Bailey em 1988 Foto: Getty Images

A fotografia foi tirada em 1988 a pedido da princesa de Gales, mas permaneceu guardada nos arquivos do fotógrafo durante 34 anos. Diana terá escolhido Bailey pela sua personalidade e pela força das suas imagens, de acordo com o site CNN, citado pela revista Madame Figaro. Em declaração, Claudia Acott Williams, curadora da organização Palácios Reais Históricos, explica como a arte fotográfica tem moldado a forma como o mundo vê a monarquia britânica. "Permitiu à família real oferecer uma visão fascinante das suas vidas e trabalho, transformando a imagem real e criando uma relação sem precedentes entre a Coroa e os súbditos." Em 2014, Isabel II foi também fotografada por Bailey, em celebração do seu 88º aniversário.