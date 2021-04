Há uma razão (e uma história) que explica porque Diana sempre usou o cabelo curto

Além de se ter tornado a princesa "do povo", e uma das preferidas da história da realeza britânica, Diana antecipou a tendência de cabelos que marcou a década de noventa, o chamado corte "bob" ou "pixie". Sabe-se agora que este famoso corte resultou de uma decisão de impulso, revelou o seu cabeleireiro Sam McKnight, no último episódio da série "Vogue Visionaries" publicado no YouTube da Vogue britânica."A primeira vez que conheci a princesa de Gales foi numa sessão fotográfica", recordou McKnight. O cabeleireiro diz que viu uma "loira a subir as escadas, que me estendeu a mão e se apresentou, sorrindo, e fez-nos derreter a todos. Era a princesa Diana". Na altura, Diana estava a ser fotografada para a Vogue britânica, e ainda tinha o cabelo mais comprido, um pouco antes dos ombros, como a vimos usar ao longo dos anos 80.O cabelereiro recorda esta sessão como "realmente adorável"."Rimos tanto - ela era muito engraçada", disse McKnight, mal sabendo que, mais tarde, iria recriar os penteados icónicos de Diana em Emma Corrin, que a interpreta naNo fim da sessão, o cabeleireiro diz que a princesa lhe perguntou: "O que faria com o meu cabelo se eu lhe dissesse 'faz qualquer coisa'?" lembrou McKnight. "Eu disse, 'Eu cortaria tudo e recomeçaria', porque era o início dos anos 90 e era na altura em que eu fazia muitos espectáculos e capas, e muitas das raparigas tinham cabelo curto." A resposta inesperada de Diana? "'Bem, porque não o corta agora?" recorda o cabeleireiro. "Por isso, cortei-o e nunca mais olhámos para trás". E assim nasceu o famoso [penteado] pixie de Diana.