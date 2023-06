Deva. A filha de Monica Bellucci e Vincent Cassel é a nova it-girl da Moda

Monica Belluci no Festival de Cannes, em 1997. Foto: Getty Images

Deva no desfile de primavera/verão 2023 da Dolce&Gabbana. Foto: Getty Images

Monica Belluci e a filha na capa da Vogue Itália. Foto: Vogue

Deva Cassel no desfile de Jacquemus’s primavera/verão 2023. Foto: Jacquemus

Deva Cassel é, socialite, influencer e empreendedora. Vem de uma família de atores -são os seus pais - com quem partilha o impressionante legado de fazer parte da ". É uma nepo baby.Sendo filha de Monica Bellucci e do ator francês Vincent Cassel, não é de espantar que aos 18 anos Deva esteja a dar passos largos no mundo do estrelato. A suadeu-se, numapara uma, e quatro anos depois a sua carreira na passarelle continua no bom caminho.Defensora de umae seguindo uma dieta vegana, Deva Cassel publica com alguma frequência fotografias de exercícios no Instagram, já que ée pratica regularmente. Além disso, também apoia iniciativas ligadas aoscomo a PETA, e segue uma dieta vegetariana estrita, que evita o consumo de carne, peixe e ovos.Ela, a 12 de setembro de 2004. Iniciou a suae tem sido representada por várias agências de modelos desde então. Tornou-aaos 14 anos, tendo aparecido em anúncios comerciais, bem como nas, como Harper's Bazaar, Vogue e Elle.Cassel foi fotografada nos bastidores de umas filmagens na Fontana di Trevi, em Roma, e os traços familiares não passam despercebidos. Ela tem aitaliana nos anos 90. E, em boa verdade, Deva está a seguir os passos da mãe, como, tendo desfilado para a mesma na Alta Costura de 2021 e depois disso tem marcado presença noutros desfiles e eventos da marca italiana.Em julho de 2021,- ambas usaram vestidos Dolce & Gabbana pretos com corpetes justos e cabelos e maquilhagem quase idênticos.Entretanto, a modelo também apareceu na primeira fila da Dior e. Dado que as últimas marcas são duas das mais badaladas do mundo da moda no momento, está mais do que claro que Deva é umapela frente.Quanto à vida privada, ela mantém-se bastante reservada e ainda não divulgou detalhes sobre quem pode ser o seu namorado. Ainda assim, correm rumores de que poderá ser o modelo Luca Salandra, sendo que foram vistos juntos várias vezes em eventos e outras ocasiões.