Harry e Meghan revelam primeira fotografia da filha Lilibet

O casal aproveitou a partilha do tradicional postal de Natal para dar a conhecer ao mundo a sua filha mais nova, Lilibet, de 6 meses. Num estilo bastante descontraído, típico dos duques de Sussex, vemos a bebé com um enorme sorriso nos braços de Meghan, enquanto Archie, de 2 anos, está sentado no colo do príncipe Harry. Todos demonstram felicidade.



"Este ano, 2021, demos as boas-vindas à nossa filha, Lilibet. O Archie fez de nós 'mamã' e 'papá' e a Lili fez de nós uma família. Ansiamos por 2022, fizemos várias doações da nossa parte a diversas organizações que honram e protegem as famílias - daqueles que estão a ser realocados do Afganistão, até às famílias americanas que necessitam de licença parental remunerada", lê-se no postal.



Postal de Natal dos duques de Sussex Foto: HSH Alex Lubomirski