Desde que Donald Trump chegou à presidência dos Estados Unidos que a primeira-dama tem ofendido boa parte dos norte-americanos (e do mundo). Dos saltos altos que escolheu para percorrer as zonas do Texas afectadas pelo furacão Harvey, em agosto do ano passado, à parka estampada com a frase "I really don't care, do u?", em junho deste ano, que vestiu para visitar os centros de detenção de imigrantes da fronteira dos Estados Unidos com o México, onde várias crianças estavam retidas.

Para além disso, o guarda-roupa da primeira-dama é habitualmente aparatoso e caro. Basta lembrar o bomber em seda da Amiri (€1600), que usou para assistir à final da Super Bowl, o vestido de Ano Novo em seda cor-de-rosa bordada da Erdem, que custou €4395, ou o vestido vermelho Dior usado em Hamburgo por ocasião do G20. Contudo, as boas marcas não têm acompanhado o bom senso de Trump, que acaba de se envolver em mais uma polémica, desta vez no exterior.

Em outubro, a primeira-dama dos Estados Unidos visitou o Parque Nacional de Nairóbi, no Quénia, onde foi criticada devido à escolha infeliz do chapéu.

O acessório redondo (um pith helmet, em inglês) foi usado pela primeira vez pelos exploradores europeus para se protegerem do sol. Logo, tornou-se o reconhecido uniforme dos soldados britânicos que colonizaram a África e a Índia no século XIX e depois espalhou-se entre os civis, solidificando-se como um símbolo de opressão e domínio colonial.