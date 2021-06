Lembra-se do casaco "I don't care" de Melania? Jill Biden responde com a sua versão

O casaco que Jill Biden usou. Foto: Getty Images

Durante a sua mais recente viagem ao Reino Unido com, a primeira dama americana fez "sombra" a Melania Trump ao usar um casaco com uma mensagem amorosa: ", palavra gravada em missangas e que significa "amor".A comparação com a ex-primeira dama é inevitável, uma vez que em 2018 Melania usou um casaco em tom verde militar com uma mensagem escrita muito diferente: "I really don't care (eu realmente não me importo)." Na altura, Melania usou o casaco enquanto visitava um centro de, um movimento que levou muitos a interpretar a sua escolha do casaco como um comentário sobre a crise que as crianças detidas enfrentavam depois do seu marido, então presidente Donald Trump, ter estabelecido uma política de separação das crianças migrantes dos seus pais.Três anos depois, acredita-se que."Penso que estamos a trazer amor da América", disse a primeira aama a um grupo de repórteres depois de ter chegado ao Reino Unido com o seu marido, avança a Hollywood Life. "Esta é uma conferência global, e estamos a tentar trazer unidade a todo o globo". E penso que é necessário, neste momento, que as pessoas sintam um sentimento de unidade por parte de todos os países e que sintam um sentimento de esperança depois deste ano da pandemia" diz, deixando bem clara qual é a sua posição sobre a