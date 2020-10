As maiores polémicas em que Melania Trump esteve envolvida

A cópia do discurso de Michelle Obama

Quando Melania discursou em 2016, na cerimónia da Convenção do Partido Republicano, em Cleveland, foi acusada de copiar o discurso que Michelle Obama tinha dado 8 anos antes, na Convenção de Democratas. A verdade é que muitas ideias foram reproduzidas por Melania. No entanto, a Casa Branca negou as alegações e justificou que Melania tinha usado palavras e valores "comuns" no seu discurso.

Na altura desta polémia, a CNN fez um vídeo em que pôs os discursos lado a lado, veja-os abaixo.

A carregar o vídeo ...











Quando Trump foi eleito presidente, Melania e o filho que têm em comum, Barron, ficaram em Nova Iorque para que Barron acabasse o ano letivo, e só depois se juntaram a Trump. No entanto, o que fez deste acontecimento, uma polémica foi o facto de a segurança para proteger os dois ter custado aos contribuintes cerca de 27 milhões de euros, como confirma o Business Insider.



O gosto caro de Melania

Em 2017, a primeira-dama usou um casaco da Dolce & Gabbana na Cimeira Anual do G-7 na Catânia, em Itália, e foi severamente criticada, porque o casaco custa $51,500 dólares e a maioria dos americanos não recebe isso num ano. Mas este é apenas um momento como exemplo, porque no que toca ao guarda-roupa há muitos mais.

A primeira mulher de Donald Trump, Ivana, declarou-se a "verdadeira primeira-dama" por ter casado primeiro com Donald, o que acabou por envolver Melania em polémicas, mais uma vez. Os comentários de Ivana foram declarados uma "procura de atenção".

Num dos Natais como primeira-dama, um cartão de Natal de Melania dizia "Feliz Natal e Feliz Ano Novo", que não é celebrado por todas as religiões. Choveram críticas umas vez que outras religiões e crenças não foram incluídas no cartão, que foi rapidamente comparado ao que os Obama fizeram em tempo de mandato, que desejava "época festiva alegre", não se referindo a nenhuma crença.

Melania e Donald Trump Foto: Twitter









Esta polémica vai e volta no Twitter, com vídeos e fotografias. É visível em alguns vídeos Melania a sorrir para Donald, mas quando este desvia o olhar, ela muda de um sorriso para um semblante triste e carrancudo. Fala-se também das vezes que Donald tenta agarrar a mão da sua mulher, e Melania recusa… inúmeras vezes. Veja nos vídeos abaixo.

Esta é mais uma teoria da conspiração… havia quem acreditasse que Melania tinha uma dupla, porque surgiu uma fotografia em que aparece uma agente dos Trump que tem algumas semelhanças com Melania, o que criou todo o tipo de teorias da conspiração à volta da primeira-dama.

A declaração em questão é o "grab ‘em by the p***", ou em português "agarrá-las pela vagina", esta é das mais conhecidas de Donald, e ao ser acusado de misoginia e de falta de respeito contra as mulheres, pensou-se em Melania. O que acharia destas declarações feitas pelo seu marido? No mais recente livro Melania & Me: The Rise and Fall of My Friendship with The First Lady surgem estas declarações, que Melania terá dito numa conversa não oficial: "As palavras que o meu marido usou são inaceitáveis e ofensivas para mim. Isto não representa o homem que eu conheço. Ele tem o coração e a mente de um líder. Eu espero que que as pessoas aceitem as suas desculpas, como eu o fiz, e se foquem nos problemas sérios da nossa nação no mundo."

Melania Trump nasceu na Eslovénia e ao iniciar a sua carreia como modelo, decidiu mudar-se para os Estados Unidos para poder suceder melhor neste ramo, mais tarde surgiu o rumor que o tenha feito ilegalmente. E Donald Trump, conhecido pelas suas fortes opiniões contra a imigração, foi acusado de hipocrisia. Mais tarde, Melania descartou os rumores através do Twitter, ao ter mostrado uma declaração da sua advogada de imigração em como passou legalmente pelo processo de imigração quando chegou aos Estados Unidos.