Sienna Miller, Jude Law e Sadie Frost

Ficaram noivos em 2004, mas sete meses depois do pedido de casamento, o ator pediu desculpa a Sienna publicamente por ter mantido um relacionamento com a baby sitter do filho (da ex-mulher Sadie Frost).

Frank Sinatra, Nancy Barbato e Ava Gardner

O cantor estava ainda casado com Nancy Barbato quando começou um romance Ava Gardner, com quem acabou por casar em 1951. Depois, Sinatra foi infiel a Gardner e o casal divorciou-se em 1957.

Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor e Eddie Fisher

Reynolds e Fisher casaram em 1955, mas quatro anos depois. Fisher apaixonou-se por Elizabeth Taylor e o divórcio foi inevitável.

Ingrid Bergman, Aron Petter Lindström e Roberto Rosselini

Bergman era casada com Aron Petter Lindström e Roberto Rossellini era casado com Marcella de Marchis, quando Bergman e Rossellini começaram a trabalhar juntos no filme Stromboli (1950). O mundo ficou em choque com as notícias do romance e da gravidez de Bergman. O casal acabou por divorciar-se dos respetivos companheiros para casar. Quando recebeu o seu segundo Óscar pelo filme Anastasia (1956), terá dito: "Passei de santa a prostituta e tornei-me de novo santa, tudo isto na mesma vida."

Billy Bob Thornton, Laura Dern e Angelina Jolie

Em 2000, Billy Bob Thornton e Laura Dern estavam juntos (e planeavam casar-se) quando o ator se envolveu com Angelina Jolie durante as filmagens de Tudo Sobre Controlo (1999). Jolie e Thornton acabaram por casar (e ficaram juntos até 2003).

Eva Longoria, Tony Parker e Erin Barry

Depois de três anos de casamento, Eva Longoria e o jogador de basquetebol Tony Parker divorciaram-se em 2010. Pouco depois, Longoria contou que descobriu que Parker trocara centenas de mensagens com outra mulher. Cedo a imprensa descobriu a sua identidade: era Erin Barry, a mulher de Brent Barry, ex-colega de equipa do jogador. Os casais eram amigos.

Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger e Mildred Patricia Baena

Em 2011, o casal anunciou a separação depois de 25 anos de casamento. Uma semana depois, Schwarzenegger admitiu publicamente que era pai de uma criança, então com 14 anos, com a empregada doméstica de longa data do casal, Mildred Patricia Baena.

Demi Moore, Ashton Kutcher e Sara Leal

Em 2011, semanas depois do escândalo associado a Kutcher (sobre ter tido um caso amoroso com a modelo brasileira Sara Leal, de 22 anos), Demi Moore anunciou em comunicado que pretendia separar-se de Kutcher depois de sete anos de casamento. Aparentemente, o affair ocorreu na noite anterior ao aniversário de casamento (seria o sétimo).

Kristen Stewart, Robert Pattinson e Rupert Sanders

No verão de 2012 foram divulgadas fotografias de Kristen Stewart e do realizador Rupert Sanders, que na altura era casado com a modelo Liberty Ross. Logo após a separação do ator Robert Pattinson, Stewart falou abertamente sobre a infidelidade e chegou a dizer publicamente "Eu amo-o, eu amo-o" numa carta aberta onde pediu desculpa, envergonhada, pelo sucedido.

Hugh Grant, Elizabeth Hurley

Começaram a namorar em 1987 depois de se cruzarem nas gravações do filme A Verdadeira História de Frankenstein (1988) e, em 1995, quando Grant foi preso depois de ter sido apanhado em público com uma prostituta, Hurley manteve-se a seu lado. Em 2000 e depois de 13 anos juntos, o casal decidiu separar-se.

Jennifer Aniston, Brad Pitt e Angelina Jolie

Em 2005, depois de quatro anos ao lado de Jennifer Aniston, e durante as filmagens com Angelina Jolie no filme Mr e Mrs Smith,Pitt anunciou a separação da atriz. Apesar de ambos negarem qualquer envolvimento durante o casamento do ator, Brad e Angelina começaram a namorar pouco depois e tornaram-se no casal Brangelina. Separaram-se em setembro de 2016.

Sandra Bullock, Jesse James e Michelle "Bombshell" McGee

Depois de cinco anos de casamento, várias mulheres admitiram ter tido casos com James, incluindo a tatuadora Michelle "Bombshell" McGee. Apesar de James ter oferecido um pedido de desculpas, em março de 2010, o divórcio aconteceu três meses depois.

Ethan Hawke, Uma Thurman e Ryan Shawhughe

Separaram-se em 2005 após cinco anos de casamento. Hawke terá mantido um affair com a ama, Ryan Shawhughe (hoje, também atriz), em 2004. Ethan e Ryan casaram em 2008 e têm dois filhos: Clementine Jane e Indiana Hawke.

Mel Gibson, Robyn Moore e Oksana Grigorieva

Separaram-se em 2006 após 26 anos de casamento depois de surgirem em público fotografias de Gibson com Oksana Grigorieva. Seis semanas depois de Moore ter requerido o divórcio, Grigorieva anunciou que estava grávida.

James Cameron, Linda Hamilton e Suzy Amis

Estavam casados há apenas oito meses quando se separaram, em 1997. Anos depois, Linda Hamilton revelou que Cameron mantinha, na altura, um affair com a atriz Suzy Amis, que integrou o elenco do filme Titanic (1997).

Meg Ryan, Dennis Quaid e Russel Crowe

Depois de nove anos de casamento, Meg Ryan começou um romance com o ator Russel Crowe nas rodagens do filme Prova de Vida (2000) e em 2001 o casamento com Quaid terminou oficialmente.

Marilyn Manson, Dita Von Teese e Evan Rachel Wood

Logo a seguir às notícias de que mantinha um caso com a colega de elenco Evan Rachel Wood no filme Phantasmagoria: As visão de Lewis Carroll (2005),a então namorada de Manson, Dita Von Teesepediu o divórcio, que aconteceu em 2006.