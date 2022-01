Caso Anna Delvey, a falsa milionária que inspirou uma série na Netflix

Novembro de 2016. Anna Sorokin, uma jovem russa de vinte e poucos anos, apresenta-se à alta sociedade nova-iorquina como Anna Delvey, uma herdeira alemã com uma fortuna de 60 milhões de euros. Nascida em 1991, Anna mudou-se para a Alemanha em 2017, aos 16 anos. Depois de abandonar os estudos, foi viver para Paris, onde estagiou na revista Purple.

Até 2017, ano em que foi apanhada e presa em Rikers Island, uma prisão nos EUA, a ‘multimilionária’ enganou meio mundo com a sua vida falsa e contraiu diversas dívidas. Em 2019, foi condenada a uma pena entre quatro e 12 anos, além de ter de saldar a dívida de 200 mil dólares e de pagar a coima de 24 mil dólares pelas burlas cometidas, aqui descritas.

Há cerca de um ano que Anna Sorokin, hoje com 30 anos, se encontra em liberdade e com as dívidas pagas. Afinal, é a musa da nova série da Netflix Inventing Anna, protagonizada por Julia Garner e produzida por Shonda Rhimes. Ainda em 2018, Rhimes sabia que esta era uma história com potencial. Numa entrevista à revista Time, citada pelo site da revista Madame Fígaro, a realizadora comentou sobre a personalidade complexa de Anna.

"As pessoas ficaram indignadas com a sua arrogância e pelo facto de ter usado as redes sociais para criar brilharete, quando isso é tudo o que é valorizado hoje em dia!" A realidade é que a jovem influencer estava à frente do seu tempo, numa altura em que o Instagram era maioritariamente povoado por indivíduos do mundo da Moda. Durante a entrevista, Rhonda questionou igualmente o modo como as pessoas olhavam e julgavam Anna. "Se fosse um homem, teria sido tratada da mesma maneira?", perguntou a realizadora.