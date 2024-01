Kendall Jenner usou os ténis mais desejados do momento

The Onitsuka Tiger Mexico 66. Sim, a marca um par que "pareça usado".



Kendall Jenner foi vista nas . Sim, a marca já foi cool , e, à semelhança de outras, tem agora o seu momento de comeback. Só que este não é um modelo assim tão fácil de encontrar, uma vez que quanto mais vintage melhor. Ou seja, podemos apostar nas reinterpretações novas, mas o mais cool será tentar chegar aKendall Jenner foi vista nas ruas de Nova Iorque a usar o

Onitsuka Tiger Mexico 66 Vintage 'Birch Black'.

Onitsuka Tiger Mexico 66 "Kill Bill".

Onitsuka Tiger Mexico 66 "White Burgundy".

Esqueçam os, adorados pelas celebridades e pelas influencers em 2023. É altura de deixar brilhar o modeloOnitsuka Tiger Mexico 66 Vintage 'Birch Black' 1183B391-200, que imita na perfeição o efeito usado tão desejado. Este. A modelo fez o styling com uns jeans straight, uma t-shirt branca, um casaco verde oversized, e um boné da New York Yankees. O toque final deu-o com uma carteira tote, e uns óculos escuros estilo Le Specs. Nada mais descontraído, e ao mesmo tempo mais effortless chic.No caso dos modelos como "Kill Bill", versão amarelo vivo com preto, os preços sobem aos, e os modelos especiais em pele como o Burgundy. O regresso dos ténis em si como género de calçado significa aquilo que já desconfiávamos: depois da reforma dos saltos altos, eles vêm para ficar, temporada atrás de temporada.