Bianca Balti explica por que removeu o peito

Dolce & Gabbana, nascida em Lodi, perto de Milão, explicou,

porque fez uma mastectomia.

Matilde, 17, e de Mia, 8.

Angelina Jolie, Julia Louis-Dreyfus, Giuliana Rancic, Christina Applegate, Wanda Sykes, Sharon Osbourne, Kathy Bates, Olivia Newton-John ou Shannen Doherty são apenasBianca Balti, modelo e rosto bem conhecido daum ano depois do procedimento,"Muita gente me perguntava: 'mas porque é que o fizeste? Não estás doente'.", disse a modelo à Elle Espanha. "E a minha tia paterna faleceu com a minha idade com cancro da mama , ainda por cima de um tipo de cancro raro e agressivo. Não me importa o que pensam os outros, isso ajuda-me muito", confessou a modelo, que foi fotografada para a mais recente edição da revista, e é mãe de. Mostrei-lhes o que é mais correto.O que é que eu gostava que elas fizessem? Porque é sempre mais fácil pensarmos na perspetiva de um ente querido do que sobre nós mesmas."Balti recorreu ao tratamento ainda no ano passado, quando tinha 38 anos e, que acarreta um risco exponencial de desenvolver cancro da mama ou dos ovários., que fez na Califórnia, já com os novos implantes mamários e a cicatriz bem visível.