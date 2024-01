Kate Middleton internada para cirurgia ao abdómen

Kate Middleton, princesa de Gales, foi internada ontem, 16 de janeiro, para uma cirurgia planeada ao abdómen. Segundo um comunicado partilhado pelos príncipes de Gales nas redes sociais, a operação correu bem e a princesa ficará no hospital, em Londres, nos próximos 10 a 14 dias. Após esse período, a princesa regressará a casa, onde continuará a sua recuperação.De acordo com a mesma fonte, Kate Middleton só retomará os seus compromissos reais após a Páscoa, no final de março. No mesmo post, a princesa pede ainda que se respeite a sua privacidade e a da família, acrescentando que deseja manter os seus detalhes médicos confidenciais.Veja aqui o post partilhado pela conta dos príncipes de Gales no Instagram.