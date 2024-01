Selena Gomez publica fotografias de antes e depois do seu próprio corpo

Selena Gomez partilhou recentemente uma reflexão notável ao comparar visualmente o seu corpo de quando era mais jovem adolescente na casa dos 20, com a sua atual condição física, agora aos 31 anos, através de uma história no Instagram. Esta publicação, bastante íntima, destaca não apenas a evolução física da artista, mas também lança o tema sobre questões mais amplas, como a autoaceitação e a pressão social em torno da imagem corporal. Ao partilhar esta experiência pessoal de crescimento e aceitação, Gomez inspira os seus seguidores a iniciar essa viagem de aceitação e a cultivarem uma mentalidade positiva em relação às mudanças naturais do corpo ao longo do tempo.

Na primeira história, conseguimos ver uma foto de Gomez, quando era mais nova, num biquíni em Miami com a descrição: "Hoje apercebi-me de que nunca mais vou ter aquele aspeto" ("Today I realized that I will never look like that again"). No próximo, apresenta uma imagem sua mais recente, de 2023, com a frase "Não sou perfeita, mas tenho orgulho em ser quem sou... Às vezes esqueço-me que não há problema em ser eu" ("I'm not perfect but I'm proud to be who I am... Sometimes I forget that it's okay to be me").

“Today I realized that I will never look like that again” Foto: @selenagomez

“I'm not perfect but I'm proud to be who I am... Sometimes I forget that it's okay to be me” Foto: @selenagomez

É de relembrar que a atriz e cantora sofre da doença de Lupus, uma doença inflamatória crónica de origem autoimune, e por isso afirma ter o problema de um peso flutuante, em constante mudança devido ao medicamento. Numa entrevista do ano passado à Vogue Britânica, Gomez conta: "Tenho tendência para reter muito peso de água e isso acontece muito normalmente, e depois, quando deixo de o fazer, tenho tendência para perder peso".