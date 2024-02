As celebridades com os melhores looks na semana de Alta-Costura em Paris

Com o virar do calendário, dá-se início às semanas de Moda, desta vez com as com as coleções Haute Couture para a próxima primavera/verão, em Paris. As paserelles podem ser o foco principal, mas as verdadeiras estrelas são os looks das celebridades na primeira fila.