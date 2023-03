O jantar de Salma Hayek? Sopa e uma máscara facial de ouro com quilates

Porquê escolher entre tarefas quando podemos fazer as duas ao mesmo tempo? Foi isso que Salma Hayek pensou quando optou por jantar enquanto fazia a sua rotina de cuidados diários. A atriz de 56 anos publicou um vídeo na sua conta do Instagram no qual se mostra a fazer uma máscara facial dourada e a tirar proveito de uma canja de galinha, simultaneamente.

O clipe terá sido gravado num quarto de hotel, ao entardecer. Salma veste um pijama em tons de lilás e púrpura, e ao longe notamos alguém sentado no sofá, junto à televisão.

"É a primeira vez que faço uma máscara dourada. E também é a primeira vez que uso experimento uma máscara dourada enquanto peço serviço de quarto. Porque, lamento, a beleza é muito importante, mas comer é ainda mais", disse a atriz, destacando que quem lhe ajudou no skincare foi Mimi [Luzon], uma esteticista de celebridades, segundo a Madame Fígaro.

Mimi Luzon tem uma marca de cosmética em seu nome, e um dos seus produtos mais famosos assemelha-se à máscara de Salma - feita de de ouro de 54 quilates e com propriedades anti-rugas e tonificantes (99 dólares).