Gisele Bündchen confessa que bebia álcool todos os dias

Jovem e deslumbrante, Gisele Bündchen tinha tudo para ser feliz no início da sua carreira… ou assim pensávamos nós. Antes de enveredar por um estilo de vida mais holístico, envolto em meditação e refeições saudáveis, a modelo de 41 anos sofreu a sua quota parte de infelicidade na casa dos 20 anos.

"Começava o dia com um Mocha Frappucino com chantilly extra e três cigarros. Depois bebia uma garrafa de vinho todas as noites", confessou recentemente à Vogue inglesa. "Tinha apenas 22 anos e, de fora, parecia que tinha tudo. Mas por dentro, sentia-me como se tivesse batido no fundo do poço", explicou. A mulher de Tom Brady tinha começado a trabalhar como modelo, nomeadamente para Alexander McQueen, e sofria de ansiedade e ataques de pânico desde o início de 2000.

Felizmente, conseguiu ultrapassar este período mais negro da sua vida, com a ajuda de um naturopata francês, um especialista em medicina alternativa "não invasiva". Assim, Bündchen cortou tudo o que lhe era prejudicial: açúcar, cereais, produtos láteos, café, cigarros e álcool. "Foram as piores enxaquecas que tive na minha vida", disse em entrevista, referindo-se aos sintomas de abstinência. Hoje sinto-me "melhor nos meus 40 anos do que nos meus 20, e não apenas fisicamente", concluiu.