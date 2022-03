Kate MIddleton ou uma princesa da Disney? O vestido mais bonito que a duquesa já usou

Kate e William, nas Bahamas. Foto: Getty Images

Phillipa Lepley, em azul turquesa e em seda, este vestido foi uma verdadeira sensação logo assim que a duquesa entrou no Baha Mar Resort, onde era esperada, com William, pelo Governador das Bahamas para um jantar oficial.

Kate Middleton. Foto: Getty Images





As joias que a duquesa escolheu eram Van Cleef, e a clutch da Lulu Guinness (que entretanto esgotou). O look ficou completo com uns sapatos de Gianvito Rossi, adornados com cristais Swarovski. Um detalhe curioso? O vestido que todos comparam ao de Cinderela, princesa da Disney, é da coleção de noivas de 2020 da marca londrina.

Kate Middleton. Foto: Getty Images

De visita oficial por Belize, Jamaica e Bahamas, os duques de Cambridge têm sido protagonistas de momentos cúmplices e risonhos, em interação com os residentes de cada local. Kate, além de já ter provado iguarias exóticas e feito as delícias dos mais novos, também tem deslumbrado tudo e todos com as escolhas de guarda-roupa.Desde camisas cor de rosa descontraídas durante o dia, ao vestido comprido, com alças, e em tons de azul - igual ao de Cinderela, comparam os internautas - que faz dela e de William (ainda mais) o centro das atenções. Da designer