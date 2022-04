Os óculos de sol que Kate Middleton tornou virais

Uns óculos de sol que a duquesa de Cambridge usou durante sua passagem pelas Bahamas em março passado esgotou em menos de 24 horas. Não é a primeira vez que as escolhas de Moda de Kate Middleton arrebatam assim as vendas de um produto, já que a duquesa é conhecida pelo seu bom gosto na arte de bem-vestir.Durante sua visita à ilha Great Abaco, nas Bahamas, a 26 de março, Kate apareceu com um vestido rosa, veranil e elegante, combinado com um par de óculos da marca britânica Finlay, no modelo Henrietta.