Jennifer Lopez faz 50 anos e está melhor do que nunca

Dificilmente haverá uma artista da sua geração mais multifacetada do que Jennifez Lopez, que para além de cantora e atriz (os seus papéis mais reconhecidos pelo público), é ainda compositora, produtora musical, coreografa, empresária – a lista poderia continuar. De ascendência porto-riquenha, é das personalidades mais influentes nos Estados Unidos da América, aparecendo com frequência entre nomes mais ricos do undo segundo a revista Forbes.

Hoje, a artista, mais conhecida como Jlo, completa 50 anos, mas na verdade, a sua aparência, charme e eterno sex appeal não fazem jus ao número redondo. A cantora é conhecida pela sua excelente forma física e as fotos do seu Instagram comprovam isso mesmo. Recentemente, até partilhou com os fãs um desafio em que passou 10 dias sem açúcares nem hidratos de carbono. Recorde-se que em março deste ano, a cantora ficou noiva de Alex Rodriguez, ex-jogador de basebol. Em junho de 2018, recebeu o prémio de ícone de estilo, atribuído pelos CFDA Fashion Awards, em Nova Iorque.