De Bronx a Los Angeles, várias foram as casas pelas quais Jennifer Lopez já passou. Desta vez, a nova morada é em Bel Air, em Los Angeles e a casa pertencia à atriz Sela Ward e ao marido Howard Sherman. Segundo o jornal norte-americano Los Angeles Times, Lopez terá comprado a casa por €25 milhões.

Com uma área de 14 mil metros quadrados, o imóvel construído originalmente em 1940 foi desenhado pelo arquiteto americano Samuel Marx.

A casa conta com sete quartos, 13 casas de banho, dez lareiras, uma majestosa sala de estar, uma cozinha decorada com mármore branco e uma clarabóia em vidro. Contém ainda uma sala de massagens, um bar e uma sala de cinema com 30 lugares.

Se achou o interior impressionante, o exterior não fica atrás. Com dois anexos para receber hóspedes, a propriedade tem ainda um terraço com piscina, um mini campo de golfe, uma pequena vinha e ainda um jardim orgânico de vegetais.

