Jennifer Lopez recebe prémio de ícone de moda

Com o objetivo de premiar os melhores da indústria da moda, a cerimónia de entrega dos CFDA Fashion Awards de 2019 realizou-se na última segunda-feira, 3, no Brooklyn Museum, em Nova Iorque. Desde 1962, os prémios entregues pelo Council of Fashion Designers of America distinguem personalidades criativas na moda.

Entre os seus prémios mais importante, está o de Ícone de estilo. A honra que já foi entregue a Rihanna, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker, Beyoncé e Kim Kardashian, coube agora à cantora de 49 anos Jennifer Lopez, cuja trajetória no mundo da moda é marcada pela ousadia e elegância, sobretudo a partir do momento em que usou aquele vestido Versace nos Grammy de 2000.

O presidente da CFDA, Steven Kolb, disse na cerimónia que "o estilo de Jennifer está em evidência. É impecável e sempre memorável. Criadores, incluindo muitos membros da CFDA, adoram vesti-la, principalmente para o palco". Para receber o prémio, J.Lo apostou num look laranja Ralph Lauren, uma saia e top com mais de 43 mil cristais.

Também foram premiados Brandon Maxwell (Designer de moda feminina), Rick Owens (Designer de moda masculina), Mary-Kate e Ashley Olsen (Designer de acessórios), e Emily Adams Bode (Novo designer). O inédito Prémio Internacional Valentino Garavani e Giancarlo Giammeti foi entregue à britânica Sarah Burton, directora criativa Alexander McQueen.