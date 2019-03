Jennifer Lopez e Alex Rodrigues ficam noivos nas Bahamas

Cynthia Scurtis

Ver esta publicação no Instagram ???????????????? Uma publicação partilhada por Jennifer Lopez (@jlo) a 9 de Mar, 2019 às 5:34 PST

O casal que está de férias nas Bahamas,sábado, 9, o que há muito se especulava: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez estão noivos. O ex-jogador de basebol fez a pergunta e partilhou a foto do anel na mão de Lopez com a descrição: "Ela disse que sim!" Por sua vez, Lopez partilhou a mesma foto com oito corações pretos na descrição.Este é ode Jennifer e a cantora diz que pode ter encontrado "o tal". Lopez já esteve noiva de Ohani Noa (o seu primeiro casamento), do dançarino Cris Judd, em 2001, com quem se casou, de Ben Affleck em 2003, de Marc Anthony (o seu terceiro casamento e com quem tem dois filhos) e, agora, Alex Rodriguez.Já A Rod, como é conhecido, foi casado com, com quem tem duas filhas."Nós completamo-nos e é um", contou Lopez à revista HOLA! USA. "Só queremos apoiar a outra pessoa e fazê-la feliz. Portanto há uma diferença altruísta neste amor que é lindo e diferente. E saudável".Veja o bonito e brilhante anel da cantora e atriz: