Rosto de Demi Moore volta ao normal após estar irreconhecível

Demi Moore apresenta uma criação do designer britânico Kim Jones para a coleção primavera-verão 2021 da Fendi durante a Semana da Moda de Alta Costura de Paris. Foto: Getty Images

Feud: Capote vs. The Swans, no MoMA, em Nova Iorque.

Ser uma mulher em Hollywood é um desafio marcado por pressões incessantes, em particular no que toca à. A indústria cinematográfica impõe padrões exigentes, levando muitas atrizes a sucumbir às pressões para permanecerem eternamente jovens e podemos dizer que talvez tenha sido isso que aconteceu àConhecida pelas maçãs do rosto marcantes e uma cara sempre esculpida, podemos dizer que a reação que todos tiverem com o, foi legítima. A obsessão pela juventude reflete-se frequentemente em procedimentos cosméticos, como as plásticas, onde o apelo à eterna juventude muitas vezes leva a decisões extremas (como terá sido o caso?).Bem, o normal para Hollywwod porque está mais jovem do que nunca. Este ciclo implacável de expectativas irreais coloca as mulheres num dilema constante entre ceder às pressões estéticas da indústria e abraçar o envelhecimento natural. Este desafio, além de evidenciar desigualdades de género, destaca a urgência de redefinir os padrões estéticos em Hollywood.