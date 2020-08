Jennifer Aniston e Brad Pitt vão trabalhar juntos

Os fãs do casal Aniston e Pitt estão com sorte este ano - primeiro foi revelado que ambos estão nomeados para os Emmy Awards de 2020, o que significa mais uma possível reunião, e agora, surge a notícia de que também poderão partilhar o ecrã.

Julia Roberts, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, John Legend e Sean Penn – que foi protagonista do filme de 1982 - são alguns dos nomes que vão participar nesta leitura online.

Dane Cook explicou que Aniston e Pitt vão ter tempo partilhado na leitura, como disse numa entrevista à People: "posso dizer-vos que vamos vê-los no ecrã juntos".

A iniciativa pretende angariar fundos para as duas organizações solidárias de Sean Penn, a CORE e a REFORM. O criador Dane Cook anunciou entretanto que o projeto teve de ser adiado devido a dificuldades técnicas e não foi revelada nova data, por enquanto. No post, acrescentou também "Queremos oferecer a melhor noite de entretenimento possível e angariar fundos para as duas organizações incríveis. Os problemas técnicos foram insuperáveis. A "turma" vai voltar brevemente."