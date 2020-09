Os planos de Harry e Meghan em Hollywood

Seis meses depois da saída dos duques de Sussex da família real britânica, Harry e Meghan tornaram-se produtores de Hollywood. Segundo apurou o The New York Times, o casal assinou um acordo multianual com a Netflix e começou a trabalhar no primeiro projeto. No contrato, está estipulado que serão responsáveis por fazer documentários e séries-documentais, alguns filmes e programas, incluindo programas infantis. Harry e Megan afirmaram num comunicado que "o nosso foco vai ser criar conteúdo que informa e inspira.(...) Como pais recentes, fazer programas familiares é importante para nós," explicam. "O contacto sem precedentes que a Netflix fez connosco vai ajudar-nos a partilhar conteúdo impactante que apela à ação.". Sabe-se também que as produções do casal vão ser exclusivas da Netflix.

No entanto, sabe-se que Harry e Meghan não deverão ficar por aqui. Segundo a Variety, os duques de Sussex têm passado o verão em reuniões com várias empresas de media e entretenimento, sobretudo com a NBC Universal. Uma reunião com esta empresa contou com os seus executivos, como Bonnie Hammer, a chairman da NBCUniversal Content Studios, que já conhecia Meghan dos seus anos como atriz na série "Suits". Ainda não se sabe em que consiste o projeto.

Antes dos duques terem renunciado aos seus títulos reais, Harry anunciou em 2019 que iria juntar-se a Oprah numa série documental sobre saúde mental. Na semana passada, já pudemos ver o príncipe no trailer do documentário da Netflix "Rising Phoenix" que estreia ainda este mês.

Em junho, o casal assinou um contrato com uma agência de renome, Harry Walker Agency baseada em Nova Iorque, que representa os Obama e os Clinton.