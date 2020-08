Michelle Obama e Sharon Stone entre as celebridades que criticam Trump

São muitas as polémicas em torno do nome de. Recentemente, numa conferência de imprensa, um jornalista chegou a perguntar-lhe se se arrependia das mentiras que contou ao povo americano ao longo de quatro anos: respondeu com silêncio, pedindo a questão seguinte. Mais recentemente, houve celebridades que usaram a sua influência para trazer à tona a importância das eleições americanas, que acontecem a 3 de novembro de 2020.partilhou recentemente umem quea suasobre as eleições presidenciais de 2020, dizendo que são um assunto de, referindo-se àde. Aforam ambos, estando internados em estado crítico, e a suaambos. A atriz pediu que, referindo-se àpor parte de Trump e das dificuldades que é adquirir um teste ao novo coronavírus, e condenou ainda quem não usa máscara. Stone acabou oapelando a que votassem eme na

View this post on Instagram A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Aug 16, 2020 at 3:18pm PDT

Na Convenção do Partido Democrata houve várias mensagens de apoio ao candidato Joe Biden e de urgência e importância do voto. O Senador Bernie Sanders referiu à ala progressista que votar em Biden é "preservar a democracia americana". Trump foi retratado como um presidente incapaz e um perigo para a democracia do país. No entanto, o que marcou a convenção foi o discurso de Michelle Obama: "Temos de votar em Joe Biden como se as nossas vidas dependessem disso", referiu-se a Donald Trump como um homem "com uma total ausência de empatia", e adicionou ainda: "ele teve tempo de provar que tem capacidade de desempenhar a função, mas é óbvio que não tem mãos para isso. Não tem capacidade para estar à altura deste momento. Ele não pode ser a pessoa que nós precisamos que ele seja. It is what it is", "É o que é" é uma referência à reação de Trump quando confrontado com o número de mortes por covid-19 nos Estados Unidos.







A CBS News revelou que entre as celebridades que apoiam Joe Biden, para além de Sharon Stone e Michelle Obama, estão outros nomes como - Leonardo DiCaprio, George Clooney, Tom Hanks e Rita Wilson, Robert De Niro, Ben Affleck, John Legend, Cher, Madonna e Cardi B.