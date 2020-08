Já pode dormir na casa de Frank Sinatra (e de outros ícones)

Big Pink – a casa de Bob Dylan Foto: vrbo.com

Big Pink – a casa de Bob Dylan

Chama-se "Big Pink" por causa das paredes cor de rosa e é uma casa simples e despretensiosa, a cerca de 160 quilómetros de Nova Iorque, numa vila chamada West Saugerties. Os artistas da The Band e Bob Dylan alugaram a casa entre 1967 a 1968 para escrever o álbum "Music From Big Pink". A casa mantém-se como na capa do álbum e está neste momento no website da Vrbo com um preço médio de 497 dólares por noite.

The Rubber House – a casa de Willem Dafoe Foto: therubberhouse.co







The Rubber House – a casa de Willem Dafoe

Esta casa foi projetada em 1981 pelo arquiteto Tom Pritchard para o coreógrafo Eugene Loring. Mais tarde, entre 1988 a 2008, foi a casa do ator Willem Dafoe. Tem dois quartos e é parcialmente revestida por folhas de um tipo de borracha que proporciona uma boa qualidade de som interior, útil para músicos. Conta também com uma cozinha profissional e um estúdio de dança. A casa fica em Nova Iorque e tem o mínimo de uma semana de estada, que custa 2500 dólares.

Casa dos Fitzgerald Foto: Airbnb







Casa dos Fitzgerald

Esta casa situada em Montgomery, no estado do Alabama foi habitada pelos escritores F. Scott Fitzgerald, Zelda Fitzgerald e a filha do casal, Frances. O casal alugou a casa de 1931 a 1932 para escrever parte dos seus romances. Os donos atuais impediram a casa de ser demolida e converteram-na no The Scott & Zelda Fitzgerald Museum. Para além do museu no piso térreo, há a possibilidade de passar a noite na "F. Scott Suite" por cerca de 73 dólares ou na "The Zelda Suite", por cerca de 82 dólares por noite.

A casa do campo de Steinbeck Foto: Airbnb







A casa do campo de Steinbeck

A casa e o estúdio do autor John Steinbeck em Pacific Grove, na California, foram construídos em 1913. Os novos donos compraram a residência e dividiram-na em três pequenos "chalés" com a intenção de alugar a curto prazo. Todos os chalés estão no Airbnb a partir de 70 dólares por noite, mas a pandemia do novo coronavírus obrigou a que a estada seja no mínimo de 30 noites.

The Rat Pack de Frank Sinatra Foto: naturalretreats.com







The Rat Pack de Frank Sinatra

A icónica casa de Frank Sinatra fica em Palm Springs, na Califórnia. O cantor contratou o arquitecto E. Stewart Williams para fazer o projeto em 1947, após ter avistado o terreno e as suas palmeiras, enquanto a bordo de um avião. A residência, que inclui a piscina em forma de um piano de cauda e o estúdio de gravação, está disponível no website Natural Retreats a partir de 2500 dólares por noite, com o mínimo de três noites por estada.