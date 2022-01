Infanta Cristina separa-se. Como a beleza da monarquia espanhola caiu no infortúnio

O casamento parece não ter sobrevivido a anos de rumores de traição e corrupção envolvendo sobretudo Iñaki, que desde 2018 cumpre pena, atualmente em regime semiaberto, por participação num caso de corrupção que ficou conhecido em Espanha como o Caso Nóos. Mais recentemente, vieram a público fotografias do ex-atleta com uma mulher desconhecida, de mãos dadas, a passear junto ao mar. "Coisas que acontecem", reagiu, sem negar as evidências. "Vamos lidar [com a situação] com calma e juntos, como sempre", disse, referindo-se ao núcleo familiar. A companhia era afinal a advogada Ainhoa Armentia, sua colega de trabalho na empresa Imaz&Asociados.