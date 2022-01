Rihanna anuncia gravidez de forma inédita

rapper





Rihanna surgiu com um casaco cor de rosa que deixava a barriga à mostra, que adornou com joias. Impossível, não reparar na barriga da cantora, que já leva uma gravidez algo avançada.



Aos 33 anos, a cantora de Barbados acaba de confirmar aquilo que já se esperava: está grávida. Isto porque foi vista em Nova Iorque com o namorado, oHá poucos dias a cantora foi vista com o rapper de mãos dadas, de noite, a usar uma mini saia e um cachecol que lhe tapava precisamente a barriga. Nenhum dos dois reagiu ainda às notícias nas suas contas nas redes sociais, mas os meios de comunicação americanos já avançaram com a publicação das fotografias , que foram avançadas pelo E!News.