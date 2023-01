Como irá Kate Middleton celebrar o seu aniversário à beira de uma crise familiar?

Em 2023, será a primeira vez que Kate Middleton celebra o seu aniversário enquanto princesa de Gales, título que lhe pertence desde setembro do ano passado. A mulher de William comemora 41 anos a 9 de janeiro, um dia antes do livro de memórias de Harry sair mundialmente nas bancas. As últimas semanas têm sido assim caóticas para a família real britânica, uma vez que excertos da obra têm sido revelados por diversos meios de comunicação, deixando os membros da Firma numa posição pouco confortável, embora não se tenham pronunciado (ao contrário do que têm feito os meios de comunicação ingleses).



Com as datas tão próximas uma da outra, fica a questão no ar: será que Kate vai celebrar o seu aniversário com pompa e elegância? A princesa costuma passar o seu dia de anos com a família, em privado - embora no ano passado o Palácio de Kensington tenha partilhado três retratos seus para assinalar o marco importante. Este ano especula-se que tal aconteça com ainda mais discrição, devido a toda a polémica envolvente.



Numa atitude elegante e digna da realeza, Kate tem continuado os seus deveres oficiais alheia à controversia. Em dezembro passado, vimo-la acompanhada por William e pelos três filhos, George, Charlotte e Louis, na tradicional missa de Natal em Sandringham, a primeira sem Isabel II, num ambiente de serenidade e cumplicidade familiar.