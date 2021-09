Gwyneth Paltrow comemora 49º aniversário nua e com banho ao ar livre

Uma maneira peculiar de celebrar uma festa de anos? Talvez sim, talvez não. A realidade é que parece que Gwyneth Paltrow decidiu trocar os posts sobre comemorações de aniversário exuberantes por imagens sem roupa.

Depois de, no ano passado, ter partilhado um retrato completamente despida, a atriz repetiu a proeza no seu último aniversário. A imagem mostra-a com uma pele bronzeada, o cabelo loiro amarrado num rabo-de-cavalo, as unhas pintadas e um ar completamente relaxado.

Relativamente à identidade do fotógrafo, há quem pense que possa ter sido o seu marido, Brad Falchuk, a julgar pelos dois pares de óculos pousados que se vêm na imagem.

De facto, com uma vista destas, quem não aproveitaria a oportunidade?