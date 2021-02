Depois de ser mãe, Cameron Diaz explica porque não deverá voltar a ser atriz

Quem se lembra de Cameron Diaz em Doidos por Mary (1998), Vanilla Sky (2001) ou Os Anjos de Charlie (2000)? Até 2014 pudemos vê-la, sobretudo, em comédias românticas, mas desde Annie, de Will Gluck, que nunca mais se estreou em nenhum filme. A atriz já tinha falado abertamente sobre o facto de ter decidido afastar-se de Hollywood.



Numa entrevista em contexto do lançamento da sua marca de vinhos, a Avaline, Diaz confessou que depois de ter descoberto a maternidade - em 2019 foi mãe de Raddix, com o companheiro Benji Madden - poderá não voltar à representação.



SiriusXM Quarantined, disse: "Será que alguma vez voltarei a fazer um filme? Não estou à espera que isso aconteça, mas será que o farei? Não sei. Não faço a menor ideia" explicou, acrescentando que a maternidade tornou-se uma das suas principais prioridades e que, afastar-se do filho, que tem um ano, "14 ou 16 horas do dia" para ter de estar "numa rodagem de um filme" está fora dos seus planos.







