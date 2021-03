O significado escondido na tatuagem de Jennifer Aniston

Se há adjetivos que descrevem Jennifer Aniston na perfeição são a discrição e elegância. É por isso que há pormenores da sua vida, como o significado das suas tatuagens, que só são revelados quando alguém do seu círculo de amigos mais próximos se refere à atriz. Neste caso foi Andrea Benewald, uma das melhores amigas de Aniston, que explicou o significado dos números "11 11", tatuados no seu pulso.



Na mensagem de aniversário que Andrea publicou no Instagram, dirigida à amiga, contou que "11 11" é uma tatuagem que homenageia a sua amizada com Aniston: ambas têm os mesmos números tatuados no pulso. Simbolizam a ligação forte entre as duas, tal como Aniston confirmou, ao partilhar uma história sobre o tema no aniversário da amiga. Tratava-se de uma fotografia dos dois pulsos juntos, evidenciando as tatuagens idênticas. Dia 11 de fevereiro é também o dia de aniversário de Aniston, que celebrou 52 anos.





View this post on Instagram A post shared by Andrea Bendewald (@andreabendewald)