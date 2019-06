Em visita ao Reino Unido, Donald Trump critica Meghan Markle

Numa entrevista realizada antes desta sua viagem a Londres, Trump foi questionado acerca dos comentários que Meghan Markle teceu sobre si em 2016 no The Nightly Show With Larry Wilmore nos quais criticava o desprezo que o Presidente tem para com as mulheres e descrevendo-o como "misógino".

"Eu não sabia que ela era desagradável", disse agora Trump à CNN, antes de comentar o nascimento do filho da duquesa Sussex. "Espero que ela esteja bem. Tenho certeza que ela irá ser muito boa. Espero que sim". Uma vez que Meghan está em licença de maternidade, a duquesa não se cruzará com Trump durante a visita oficial do Presidente a Londres, que começou esta segunda, 3. O mesmo não acontecerá com os príncipes Harry e William e com Kate Middleton.