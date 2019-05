Charlotte Casiraghi do Mónaco casa este sábado

Charlotte Casiraghi nunca foi uma princesa tradicional. Substitui os saltos altos por pares de ténis, vestidos por fatos, tudo sempre em grande estilo. Na vida pessoal não é diferente. A filha da princesa Carolina do Mónaco é mãe de dois meninos e nunca se casou. No entanto, isso está prestes a mudar – a princesa vai subir ao altar com o namorado Dimitri Rassam.

A cerimónia acontecerá este próximo sábado, 1 de junho, no Palácio Grimaldi, no Mónaco, o mesmo sítio onde a sua avó, Grace Kelly, se casou, assim como sua mãe e os seus dois irmãos, Pierre e Andrea. Antes disso, os noivos terão pelo menos um almoço no palácio e uma longa festa, como é de costume da realeza, neste que será certamente um dos casamentos reais do ano.

O casal que se conheceu em 2016 e ficoi noivo um ano depois, tem um filho de cinco meses chamado Baltazhar que provavelmente será batizado durante a celebração, como especula a publicação espanhola HOLA!.