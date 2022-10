De Anitta a Putin. Como o mundo reagiu à eleição de Lula de Silva

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil no passado domingo, 30 de outubro, depois de ter ganho as eleições presidenciais com 50,9% de votos. O seu adversário, Jair Bolsonaro, ficou-lhe atrás por uma unha negra, com 49,1% dos votos. Rapidamente surgiram reações um pouco por todo o mundo, de ambos os lados.



Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República de Portugal, felicitou Lula da Silva e afirma ter "a certeza de que o mandato, que [Lula] vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois estados", refere na página oficial do Presidente da República.

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, também deixou uma mensagem na página oficial da Casa Branca. "Envio os meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil, após eleições livres, justas e credíveis. Estou ansioso por trabalhar em conjunto para continuar a cooperação entre os nossos dois países nos próximos meses e anos".

Já António Costa, entre outras figuras políticas, recorreram às redes sociais para expressar a sua opinião.

Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil, mas também em torno das grandes causas globais. — António Costa (@antoniocostapm) October 30, 2022

Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, espera "reforçar a parceria entre o Brasil e o Canadá" e que os dois países trabalhem junto em "prioridades partilhadas, como a a proteção do meio ambiente", escreveu no Twitter. Emmanuel Macron, presidente francês, Alberto Fernandez, presidente da Argentina, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, foram apenas alguns dos líderes mundiais que deixaram mensagens positivas ao brasileiro de 77 anos.



"Os resultados da votação confirmaram a sua alta autoridade política. Espero que, através de esforços conjuntos, asseguremos um maior desenvolvimento da cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas", escreveu Putin no Telegram, segundo o site Time.



Celebridades



Figuras públicas como Lázaro Ramos, ator brasileiro acarinhado pelos portugueses, Ludmilla ou Anitta, ambas cantoras de sucesso, também reagiram à vitória de Lula da Silva.



Leia também Lula da Silva ganha eleições no Brasil. Esta foi a reação da mulher

O Brasil sorrindo de novo. Tamo junto, meu Presidente. O after da posse é por minha conta ?? @LulaOficial pic.twitter.com/ikHsBjAWl9 — LUDMILLA (@Ludmilla) October 30, 2022



Lázaro Ramos deixou uma mensagem longa e emocionada: "O Brasil votou hoje pra tentar voltar a respirar. O Brasil não deu um cheque em branco pra um presidente, até porque não há como pagar a quantidade de boletos que temos em aberto. O Brasil votou hoje pra tirar as insanidades do caminho e, quem sabe, conseguir se olhar novamente a partir dos fatos. E não mais do ódio. O Brasil votou neste domingo também para frear um extremo que ameaçava não nos dar a chance de criar líderes para um novo tempo. Que hoje seja o começo da construção de um Brasil Mais!", escreveu na sua conta de Instagram.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

"Viva a liberdade de escolha! Viva a democracia! Viva o Brasil!", foram as palavras que Ana Maria Braga, apresentadora de televisão brasileira, escolheu para mostrar a sua felicidade. Já Karina Bacchi, apresentadora, atriz e ex-modelo, não escondeu a sua desilusão: "Continuarei em oração por nossa nação e por cada um de nós minha parte foi feita e será feita a cada dia, minha escolha sempre será por valores que edificam. Deus acima de tudo."





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi)



"O resultado das eleições brasileiras apresenta uma oportunidade de mudar o curso da história, não só para o Brasil e para a Amazónia, mas também para o mundo", escreveu



"O resultado das eleições brasileiras apresenta uma oportunidade de mudar o curso da história, não só para o Brasil e para a Amazónia, mas também para o mundo", escreveu Leonardo Dicaprio num post do Twitter, acompanhado por uma fotografia da Amazónia.

The outcome of the Brazilian election presents an opportunity to change the course of history, not just for Brazil & the Amazon, but for the world.

( : João Paulo Krajewski) pic.twitter.com/twRASHWg2G — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) October 30, 2022

Os atoresjá tinham expressado o seu apoio por Lula da Silva nas redes sociais, antes deste ganhar as eleições presidenciais. "Todos nós sabemos que há uma implicação global na sua eleição. Peço que considerem, o que acontecer com a floresta [amazónica] e as populações indígenas terá impacto no resto do mundo", apelou Mark Ruffalo em vídeo. "O futuro é vosso, Brasil", escreveu Mark Hamill, conhecido por interpretrar Luke Skywalker na saga Star Wars, no Twitter.