Lula da Silva vence eleições no Brasil. Esta foi a reação da mulher

"O Brasil da Esperança e do Amor!! Te amo meu Amor. Parabéns Brasil. O amanhã vai ser um lindoooooo" escreve Janja da Silva no Twitter, poucos minutos depois de o mundo saber que Lula da Silva é o novo presidente do Brasil. Uma mensagem de esperança e de otimismo, que expressa bem a alegria desta que é a terceira mulher de Lula, que ficou viúvo aos 71 anos.



A mulher de Lula da Silva sempre se mostrou bem presente na corrida à vitória, e não fica de fora das celebrações. É uma nova etapa para o Brasil, que deixa para trás um mandato caótico e polémico de Jair Bolsonaro, o grande adversário de Lula da Silva nestas eleições. Lula da Silva foi presidente do Brasil entre 2003 e 2011.



Tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa felicitaram o novo presidente. "O Presidente da República felicita o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados" lê-se na nota da presidência. António Costa escreve: "Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil, mas também em torno das grandes causas globais."



No seu discurso, Lula da Silva expressa o seu agradecimento a Deus, e também aos brasileiros que votaram em si. "Estou aqui para governar o país numa situação muito difícil, mas tenho fé em Deus que com esse povo vamos encontrar uma saída" diz.